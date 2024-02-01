Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Три городских стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения онкопациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В число получателей финансирования вошли Центр гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого и городская клиническая онкологическая больница № 1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.