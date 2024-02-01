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01 февраля, 10:45

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Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

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Три городских стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения онкопациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В число получателей финансирования вошли Центр гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого и городская клиническая онкологическая больница № 1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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