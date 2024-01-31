Электробусы выйдут на маршрут 736 в Печатниках 3 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сеть экологичных маршрутов расширяют на юго-востоке Москвы: восемь электробусов заменят автобусы на маршруте 736 в Печатниках 3 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что транспорт отечественного производства будет подвозить пассажиров до восьми станций метро, МЦК, МЦД, поликлиник, школ и МФЦ. В среднем по будням на маршруте совершаются более 2,3 тысячи поездок, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что автобусы заменяются на современные электробусы российского производства по поручению Сергея Собянина. Ликсутов добавил, что на столичные дороги выходит все больше инновационной техники, сейчас свыше 1 400 экологичных машин снижают влияние на окружающую среду и обеспечивают пассажирам комфортное передвижение по городу.

Между тем Собянин отмечал, что до конца 2024 года Москва получит еще 800 электробусов. Он подчеркнул, что переход на такой транспорт – один из важнейших аспектов национального проекта "Экология".

В прошлом году электробусы в Москве вышли на 39 маршрутов протяженностью более 450 километров. В 2023 году столице открыли сразу два дома для электробусов: "Митино" в СЗАО и "Салтыковку" в ВАО.

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве