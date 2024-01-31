Собянин: до конца 2024 года Москва получит еще 800 электробусов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

До конца 2024 года Москва получит еще 800 электробусов, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. Он подчеркнул, что переход на такой транспорт – один из важнейших аспектов национального проекта "Экология".

Мэр напомнил, что российская столица является номером один в Европе по количеству экологичного общественного транспорта – на сегодняшний день в Москве уже больше 1,4 тысячи электробусов, которые обслуживают почти 120 маршрутов.

По словам Собянина, при заказах таких объемов финальную сборку логично было разместить возле места эксплуатации. В связи с этим весной 2021 года совместно с ПАО "КАМАЗ" город открыл Центр по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.

Собянин рассказал, что за прошедшее время СВАРЗ стал лидером по производству городского транспорта в стране. Москве это дало свыше 500 рабочих мест, обеспеченных социальными гарантиями правительства.

За неполные три года здесь собрали около 500 новейших моделей электробусов, причем 350 из них – в прошлом году. В сравнении с более ранней моделью они могут дольше обходиться без подзарядки, а в салоне используется адаптивное освещение.

В Сокольниках на электробусы устанавливают аккумуляторы, в салоне монтируют сидения, поручни, валидаторы, медиаэкраны, подключают беспроводной интернет и другое оборудование, а также оформляют в узнаваемом стиле Московского транспорта. Затем салон и электрику проверяют на герметичность. Последний этап – обкатка, после чего электробусы отправляются в парки и выходят на городские маршруты.

Кроме того, СВАРЗ является лидером по объемам техобслуживания городского транспорта. На базе предприятия действует многофункциональный сервисный центр по капитальному ремонту техники. В 2023 году там провели почти три тысячи техосмотров.

Еще одно направление работы СВАРЗ – производство современных остановочных павильонов. В прошлом году в Сокольниках сделали 1,5 тысячи остановок нового типа, 1,3 тысячи из них установили в Москве, а еще 200 передали Подмосковью для размещения возле станций МЦД.

Новые павильоны выполнены из нержавеющей стали и алюминия. Стенки из прозрачного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждений. На них есть освещение и видеонаблюдение. Они также оформлены в едином стиле Московского транспорта.

"Мы можем гордиться тем, что современная экологичная техника для работы на городских улицах производится и обслуживается в Москве", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы. Он отметил, что более 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года.

За 2023 год протяженность экологичных маршрутов выросла более чем на треть. Свыше 350 электробусов поехали в 10 округах. С новыми поставками еще больше москвичей смогут совершать поездки на самой современной технике российского производства.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в прошлом году в столице открыли сразу два Дома для электробусов: "Митино" в СЗАО и "Салтыковку" в ВАО. Вместе они сейчас обслуживают 16 маршрутов.