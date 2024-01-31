ММКЦ "Коммунарка" стал одним из пяти якорных центров онкологической помощи

Москва определила пять якорных центров онкопомощи. Одним из них стал Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Он будет отвечать за юг и юго-запад столицы, а также ТиНАО. Об этом рассказал главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор центра Денис Проценко.

По его словам, в структуру больницы входят два подразделения амбулаторной онкологической помощи – одно, находящееся в Коммунарке, и второе, расположенное на границе Южного и Юго-Западного округов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.