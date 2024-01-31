31 января, 16:00Город
ММКЦ "Коммунарка" стал одним из пяти якорных центров онкологической помощи
Москва определила пять якорных центров онкопомощи. Одним из них стал Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Он будет отвечать за юг и юго-запад столицы, а также ТиНАО. Об этом рассказал главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор центра Денис Проценко.
По его словам, в структуру больницы входят два подразделения амбулаторной онкологической помощи – одно, находящееся в Коммунарке, и второе, расположенное на границе Южного и Юго-Западного округов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.