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31 января, 13:15

Технологии

Технологии дополненной реальности внедряют в "Коммунарке"

Технологии дополненной реальности внедряют в "Коммунарке"

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В столичных больницах внедряют технологию дополненной реальности – "Виртуальный шлем реаниматолога". Система расширила возможности оперативного спасения пациентов в режиме телемедицины и онлайн-консилиума. Об этом рассказал главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко.

Шлем позволяет врачу анестезиологу-реаниматологу, находящемуся рядом с постелью больного, подключать членов консилиума. Доктора могут в режиме реального времени видеть показатели мониторов, аппарата ИВЛ, дозаторы, скорость введения того или иного лекарственного препарата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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