Уникальный комплекс лучевой терапии создадут в ММКЦ "Коммунарка"

В Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" будет создан уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии. Открытие такого корпуса станет важным шагом в развитии онкологической службы, так как в здании будут доступны все современные методы лечения онкозаболеваний.

Главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко рассказал, на каком этапе находятся работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.