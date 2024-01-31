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31 января, 14:15

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Уникальный комплекс лучевой терапии создадут в ММКЦ "Коммунарка"

Уникальный комплекс лучевой терапии создадут в ММКЦ "Коммунарка"

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В Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" будет создан уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии. Открытие такого корпуса станет важным шагом в развитии онкологической службы, так как в здании будут доступны все современные методы лечения онкозаболеваний.

Главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко рассказал, на каком этапе находятся работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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