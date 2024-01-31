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31 января, 07:45

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Новый центр госуслуг "Мои документы" появился в Нагорном районе столицы

Новый центр госуслуг "Мои документы" появился в Нагорном районе столицы

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"Мой район. Новости": центр госуслуг "Мои документы" открылся в районе Нагорном

В Нагорном районе Москвы появился новый центр госуслуг "Мои документы". Он находится в торговом комплексе в Электролитном проезде в пешей доступности от метро.

Новый офис будет работать по единым стандартам оказания государственных услуг. Посетители смогут не только оформить документы, но еще и сделать фото, оплатить счета и проверить свое здоровье. Кроме этого, в здании оборудована зона электронных услуг, где есть восемь компьютеров в свободном доступе для жителей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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