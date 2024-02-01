Собянин рассказал о развитии центров госуслуг "Мои документы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В прошлом году в Москве привели в порядок 28 офисов "Мои документы". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В здании района Москворечье-Сабурово был проведен капитальный ремонт. Специалисты сделали просторные кабинеты, места для посетителей, игровой уголок для детей, установили терминалы самообслуживания, копировальные автоматы и фотокабины.



В торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице помещение стало флагманским офисом. В нем посетители могут воспользоваться максимальным набором сервисов. Мэр отметил, что интерьер этого офиса оформили в стиле художника-абстракциониста Василия Кандинского.



"Еще 26 офисов "Мои Документы" оборудовали для приема маломобильных москвичей. Сделали удобные санитарные комнаты, установили тактильные и контрастные указатели", – добавил он.

Ранее новый офис "Мои документы" открылся в Нагорном районе на юге Москвы. Он будет работать по единым стандартам оказания государственных услуг. Посетители могут оформить документы, сделать фото, оплатить счета и проверить свое здоровье. Кроме того, в здании установили детскую игровую зону, комнату матери и ребенка, а также кабинет для регистрации брака.

До этого стало известно, что центр госуслуг "Мои документы" района Лианозово откроется по новому адресу улица Абрамцевская, дом 9а. Уже началось приспособление помещений для нового офиса. Площадь офиса будет составлять более 2,7 тысячи квадратных метров. Он будет соответствовать всем требованиям единого стандарта комфорта.

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