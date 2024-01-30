Новый офис "Мои документы" заработал в Нагорном районе Москвы

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои Документы" Москвы

Новый офис "Мои документы" открылся в Нагорном районе на юге Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"До этого москвичей обслуживали специалисты в межрайонном центре, который принимал жителей сразу двух районов. В новом центре для горожан открыто 59 окон приема, в том числе два из них для маломобильных граждан", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Офис будет работать по единым стандартам оказания государственных услуг. Посетители могут оформить документы, сделать фото, оплатить счета и проверить свое здоровье. Кроме того, в здании установили детскую игровую зону, комнату матери и ребенка, а также кабинет для регистрации брака.

В офисе сделали 8 мест в зоне электронных услуг. Для загранпаспортов оборудовали криптобиокабину.

Центр оформили в едином стиле. В зоне ожидания москвичи могут заполнить заявления, зарядить гаджеты и отдохнуть. Кроме того, там установили терминалы для оплаты, банкомат и вендинговые аппараты.

Офис находится в доме 5б, строении 6, в Электролитном проезде. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что центр госуслуг "Мои документы" района Лианозово откроется по новому адресу улица Абрамцевская, дом 9а. Уже началось приспособление помещений для нового офиса. Площадь офиса будет составлять более 2,7 тысячи квадратных метров. Он будет соответствовать всем требованиям единого стандарта комфорта.

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