Москвичам рассказали, как офисы "Мои документы" делают получение госуслуг комфортным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные офисы "Мои документы", помимо оформления документов и предоставления государственных услуг, предлагают москвичам воспользоваться дополнительными сервисами, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



В приоритете работников – комфорт каждого посетителя. Здесь можно получить заграничный паспорт, пожениться, проверить состояние здоровья и даже посетить выставку, уточнили в пресс-службе.

На данный момент в Москве работает более 130 центров государственных услуг, куда каждый день приходит по 70 тысяч человек. Подчеркивается, что 99% услуг доступно для москвичей в любом удобном отделении – необязательно обращаться по месту жительства.

Оформить электронные услуги можно здесь же, самостоятельно при помощи компьютера. В любом районном центре госуслуг можно получить паспорт, включая заграничный, выписки из домовой книги, документы о приватизации, собственности и о пенсии.



Жителям столицы старше 18 лет можно также зарегистрировать брак. Для этого во флагманских центрах САО, ЮВАО, ЗАО, СЗАО и ВАО появились отдельные кабинеты с фотозонами, где можно сделать красивые снимки сразу после регистрации гражданского союза. С начала лета 2023 года этой возможностью в офисах воспользовались уже около 5 тысяч пар.



В пресс-службе напомнили, что важным отличием флагманов "Моих документов" является не только расширенные и дополнительные сервисы. Подчеркивается, что они удобно расположены рядом с метро в крупных ТЦ, а также работают до 22:00.



Флагманы "Мои документы" – это центры с расширенным перечнем услуг и дополнительными сервисами. Их важным преимуществом является увеличенное время работы (до 22:00) и удобное расположение рядом с метро в крупных торговых центрах. Здесь же можно воспользоваться сервисами "Мои путешествия", "Мое фото", а в некоторых – "Мой нотариус".

В центрах госуслуг москвичи могут проверить свое здоровье. Подчеркивается, что в 77 офисах оборудованы "Уголки здоровья", которые каждый день посещают около 200 человек. Здесь можно определить состав тела, измерить давление, пульс и ритм сердца. Во всех флагманских центрах также есть роботы-диагносты, которые также измерят главные показатели организма, в частности – уровень сахара в крови.

В отделениях "Мои документы" имеются свои библиотеки с зонами обмена книг. Для детей здесь показывают мультфильмы, а для совсем юных гостей офисов обустроены игровые зоны. В некоторых офисах работают различные экспозиции и выставки.



Особое внимание в центрах госуслуг уделяют созданию комфортной среды для всех, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в офисах есть пандусы, кнопки вызова персонала. В 2022 году в Москве открылось 13 центров, доступных для всех категорий людей, а еще 18 адаптировали для маломобильных гостей.



Слабовидящим для ориентирования по залам помогают таблички со шрифтом Брайля, а в 14 офисах с 2022 года появились компьютеры с голосовым сопровождением и дисплеем с тактильными панелями Брайля.



"Благодаря нововведению незрячие люди способны без посторонней помощи оформить электронную услугу", – уточнили на портале мэра.

Для лиц с нарушениями слуха также предусмотрена возможность перевода на русский жестовый язык, а в некоторых офисах есть радиопередатчики, транслирующей голос говорящего на слуховой аппарат.

Ранее стало известно, что флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" исполнилось 6 лет. С момента открытия его посетили более миллиона человек.

Чаще всего гости флагманского офиса ЦАО пользовались услугой для кадастрового учета и регистрации прав не недвижимость. Было зафиксировано более 200 тысяч таких обращений.

Количество флагманских офисов "Мои Документы" выросло до 8 в Москве