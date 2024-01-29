Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в столице по "Доброму маршруту", который Дептранс открыл вместе с центрами госуслуг. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал mos.ru.

По словам заммэра, автобус, ярко оформленный в стилистике МФЦ, будет курсировать с 29 января по 29 февраля. На нем нанесен QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг, посвященные отзывчивому, заботливому отношению специалистов офисов к посетителям.

Ракова выразила надежду, что подобная акция напомнит о важности поддержки и взаимопомощи, а также зарядит москвичей положительными эмоциями.

В акции поучаствует автобус м9, курсирующий между Рижским вокзалом и станцией Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина наземный городской транспорт помогает жителям комфортно добираться до важных социальных объектов.

Летом прошлого года в Москве стартовал совместный проект центров госуслуг и столичного транспорта "Делай добрые дела", в рамках которого на улицах города, наземном транспорте, метро, центрах госуслуг и на их официальном сайте размещают реальные истории помощи сотрудников столичной подземки и офисов "Мои документы".

Ранее проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось 6 лет. Его создали для того, чтобы предоставлять москвичам внимательное отношение, напомнил Собянин.

До этого мэр назвал московскую систему предоставления государственных услуг лучшей в мире. По его словам, столичные власти стараются максимально перевести госуслуги в онлайн-формат, чтобы получить их можно было из дома. Тем не менее многие москвичи по-прежнему предпочитают посещать МФЦ лично.

Московские МФЦ помогают горожанам получать более 280 услуг