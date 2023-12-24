Собянин: проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось шесть лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось 6 лет. Его создали для того, чтобы предоставлять москвичам внимательное отношение, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"По этому стандарту обслуживания сотрудники центров госуслуг теперь работают и за пределами офисов. С 2020 года администраторы в городских поликлиниках помогают горожанам записаться на прием, получить доступ к своей электронной медкарте, сопровождают маломобильных пациентов", – отметил он.

С 2023 года во флагманских центрах больниц имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, №15 имени Филатова и имени Боткина регистрируют горожан. Их направляют в соответствующую зону, консультируют сопровождающих по немедицинским вопросам и многое другое.



Также текущим летом сотрудники госуслуг начали проводить экскурсии. Первые 550 маршрутов были организованы по площадкам Московского урбанистического форума в Гостином Дворе.



Вместе с тем, специалисты проводят экскурсии в современных медучреждениях города перед их открытием. Такие экскурсии уже состоялись во флагманских центрах больниц №15 имени Филатова и имени Боткина.

Ранее стало известно, что процесс дооснащения новейшим оборудованием кардиологической службы в городских поликлиниках и больницах подойдет к финалу в первом квартале 2024 года. Москва закупила свыше 6,5 тысячи единиц самого современного оборудования на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

До этого Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой рассказал, что столичный амбулаторный фонд полностью обновят в ближайшие три года. В городе за последние годы были модернизированы свыше 300 медицинских корпусов общей площадью более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров.

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