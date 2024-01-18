Центр госуслуг района Лианозово переедет на Абрамцевскую улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр госуслуг "Мои документы" района Лианозово откроется по новому адресу улица Абрамцевская, дом 9а. Уже началось приспособление помещений для нового офиса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что площадь офиса будет составлять более 2,7 тысячи квадратных метров. Он будет соответствовать всем требованиям единого стандарта комфорта.

Как рассказал замглавы столичного департамента капремонта Алексей Васютин, во время работ в офисе специалисты сделают новые перегородки, что позволит рациональнее обустроить рабочие кабинеты и создать комфортные условия для посетителей.

"Для посетителей появятся зоны ожидания с электронными табло, где можно подождать приглашения к специалисту. Также обустроим зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копирования", – добавил он.

На первом этаже будут находиться просторные и светлые кабинеты для сотрудников центра и помещение для неторжественной регистрации брака. Также тут обустроят современный диагностический комплекс, детскую игровую зону, комнату матери и ребенка и место для обмена книгами. Для приема населения будут организованы окна, в том числе расширенные для маломобильных граждан.

На втором этаже центра будет работать отдел по вопросам миграции, сотрудники которого получат отдельные рабочие кабинеты. Кроме того, здесь организуют зоны ожидания и приема и архив.

"Комнату для отдыха и приема пищи, раздевалку и необходимые технические помещения сделаем на третьем этаже. В подвале обустроим склад и архивы для центра госуслуг и отдела по вопросам миграции", – рассказал Васютин.

Для маломобильных посетителей также сделают специальные уборные с кнопкой вызова экстренной помощи и установят тактильные индикаторы для незрячих и слабовидящих.

Помещения будут оснащены современными системами электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, а также центрального отопления. Специалисты оборудуют офис охранной и пожарной сигнализациями, системами оповещения, видеонаблюдения, управления доступом и эвакуацией. Они позволят обеспечить безопасность и упростить обслуживание здания.

Ранее сообщалось, что флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" исполнилось шесть лет. С момента открытия его посетили более миллиона человек.

До этого стало известно, что за год популярность видеоконсультаций с сотрудниками центров госуслуг на mos.ru выросла более чем в два раза. Так, в 2023 году работники офисов "Мои документы" провели больше 3,5 тысячи онлайн-консультаций, а в 2022 году – свыше 1,4 тысячи.

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