Деловой центр у метро "Савеловская" построят до конца 2025 года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Деловой центр TWIST у станции метро "Савеловская" построят до конца 2025 года. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь постройки – 19 тысяч квадратных метров, там появится 42 офиса. Комплекс будет новой точкой притяжения недалеко от транспортного узла "Савеловская", на пересечении ТТК и Бутырской улицы, подчеркнул Бочкарев.

Он отметил, что у проекта комплекса футуристичный дизайн, так как последующий этаж по площади больше предыдущего, здание "закручивается" в виде вихря.

Девелопером здания выступает компания Sminex-Интеко. Ее вице-президент по строительству Селим Демиралай сообщил, что на объекте уже начались монолитные работы. Он уточнил, что сейчас выполняется монтаж распорной системы, которая необходима для укрепления котлована. Также специалисты продолжают разработку котлована на третьем подземном этаже.

Димиралай подчеркнул, что рабочие уже выполнили заливку первого участка монолитной фундаментной плиты. Сейчас на стройплощадке работают 50 человек и пять единиц техники.

Накануне в Южном административном округе столицы завершилось строительство жилого дома по адресу улица Корабельная, дом 1. Объект площадью 96,5 тысячи квадратных метров построен за три года.

Также офисный квартал из трех корпусов переменной этажности появится на севере столицы. Объект планируют построить по адресу Ходынский бульвар, владение 6/2 в Хорошёвском районе.

Общая наземная площадь корпусов составит 89 тысяч квадратных метров. Реализация проекта создаст около 9 тысяч новых рабочих мест.

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