Жилой дом с памп-треком и полем для стритбола построили на юге Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Южном административном округе столицы завершилось строительство жилого дома по адресу улица Корабельная, дом 1. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, дом площадью 96,5 тысячи квадратных метров построен за три года. Рядом с новостройкой есть спортивный бульвар с роллердромом и многофункциональным полем, на котором в зимнее время заливается каток, а в теплое время года его можно использовать для занятий футболом и баскетболом. Еще на территории дома есть скалодром, поле для стритбола, памп-трек, воркаут-площадка.

Кроме того, у здания благоустроили участок набережной длиной 1,5 километра. Для москвичей сделали пешеходный маршрут с лаундж-зонами, велодорожки, пляж с шезлонгами и рыбацкие мостики, а также альпийские горки и арт-объекты. Помимо этого, под домом организовали паркинг на 634 машино-места и автомойку, еще оборудовано 607 кладовок.

Здание включено в состав второй фазы городского квартала "Ривер Парк Коломенское", в которую входят также три жилых дома, коммерческий образовательный центр, общественно-деловой центр и многофункциональный центр с фитнесом и бассейном.

Ранее сообщалось, что в 2024 году введут в эксплуатацию два жилых корпуса по реновации в районе Богородском. Фасад домов облицуют керамической плиткой "под кирпич" из натуральных оттенков. Всего в корпусах запланировано 176 квартир, в них будут застекленные лоджии, а жилые помещения расположат со второго этажа.

Жилой дом с полем для стритбола и скалодромом возвели на юге столицы