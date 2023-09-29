Два жилых корпуса начали строить в районе Богородское по программе реновации

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В районе Богородское началось строительство двух жилых домов по программе реновации. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства города Москвы.

Два жилых корпуса возведут по адресу улица Игральная, дом 1. Их введут в эксплуатацию только в 2025 году.

На подземном уровне корпусов сделают паркинг, а первый этаж отдадут под объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Всего в двух жилых корпусах будет 486 квартир, из них семь оборудуют для маломобильных граждан. Фасады домов облицуют керамогранитными плитами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, сделают детские площадки для игр, а также места для спортивных занятий и отдыха.

Между тем возведение дома по программе реновации началось в Кузьминках. Проект строительства предполагает наличие 319 квартир, а также развитой социальной инфраструктуры для будущих жильцов. Первый этаж новостройки отведут под коммерческие и культурные пространства.

В Кузьминках начали строить дом по программе реновации