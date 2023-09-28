В Кузьминках построят дом по реновации на 319 квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных Кузьминках стартовало возведение дома по программе реновации на улице Маршала Чуйкова, земельном участке 9.5.2. Сейчас рабочие выносят инженерные сети и устраивают шпунтовое ограждение. Введут дом в эксплуатацию в 2024 году, сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из пяти секций, на подземном этаже сделают парковку. Фасады здания отделают трехслойными стеновыми панелями, там же установят корзины для кондиционеров.

Всего в доме будет 319 квартир, из которых 81 однокомнатная, 196 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Отделку помещений выполнят по всем стандартам программы реновации.

Первый этаж нежилой – там разместят социальные, коммерческие и культурные объекты. В вестибюле дома сделают лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.

Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят, установят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в этом же районе уже ввели в эксплуатацию дом по программе реновации на 357 квартир. Он расположен по адресу Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4.