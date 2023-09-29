Новостройку по программе реновации ввели в Можайском районе

Фото: Депстрой

В Можайском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В Можайском районе по адресу улица Петра Алексеева, дом 10, введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", – сообщил он.

Фасады трехсекционной новостройки переменной этажности облицованы керамогранитом. Дом оформлен плиткой белого, бежевого, коричневого и серого цветов.

В новостройке располагаются 134 квартиры, 60 из которых однокомнатные, 38 – двухкомнатные и 36 – трехкомнатные. Жилые пространства передаются москвичам с отделкой, выполненной в соответствии со стандартами программы реновации.

Первые этажи дома отведены под нежилые помещения. Там могут открыться салоны красоты, магазины, кафе, секции и другие. Вестибюли секций оборудованы местом для хранения колясок и велосипедов, а также зоной почтовых ящиков.

Придомовую территорию благоустроили. Там обустроили детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники.

Между тем возведение дома по программе реновации началось в Кузьминках. Проект строительства предполагает наличие 319 квартир, а также развитой социальной инфраструктуры для будущих жильцов. Первый этаж новостройки отведут под коммерческие и культурные пространства.



В Кузьминках начали строить дом по программе реновации