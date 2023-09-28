Пятую новостройку по реновации передали под заселение в Дмитровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятую новостройку по программе реновации передали под заселение в Дмитровском районе. Она расположена на Клязьминской улице, доме 28а. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В нее переедут свыше 320 горожан, которые жили на Долгопрудной улице, доме 8, корпусах 1, 2, уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Письма с предложениями равнозначных квартир жители старых домов получат 29 сентября, с 2 октября они смогут приступить к осмотру жилья, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что на портале работает сервис "Переезд по программе реновации", с помощью которого можно записаться на осмотр квартиры дистанционно. Всего 15,6 тысячи человек приступили к переселению на севере столицы с начала реализации реновационной программы. Правообладателями жилья стали 14,6 тысячи горожан, добавил Гаман.

Уточняется, что фасад дома по реновации облицевали вентилируемыми металлическими кассетами белого и серого цветов. Общая площадь всех квартир составляет примерно 8 тысяч квадратных метров. Внутри них сделана улучшенная отделка.

Парковку расположили на подземном уровне дома. На первом этаже разместили центр информирования по переселению. Во дворе обустроена детская и спортивная площадки, высажены кустарники и деревья, сказано в сообщении.

По данным Левкина, в Дмитровском районе под заселения переданы четыре дома, еще три строятся. Всего в программу реновации в этом районе включено 55 домов. В них живут около 11,6 тысячи человек.

В августе более 5 тысяч жителей столицы получили письма с предложениями квартир в новых домах, которые были построены в рамках программы реновации. За лето начали расселять 138 старых домов. Лидерами по этому показателю оказались Новомосковский, Юго-Восточный и Западный административные округа – 49, 33 и 16 домов соответственно.

Также сообщалось, что строительство двух жилых корпусов активно ведется в Головинском районе в рамках реализации программы реновации. Новые здания появятся на земельном участке № 33 на Онежской улице.

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