Первый этап реновации в Рязанском районе завершился раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном Рязанском районе раньше срока завершился первый этап программы реновации, который изначально был рассчитан до конца следующего года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В данный момент идет расселение 15 домов, вошедших в программу. Жильцы 12 из них уже переехали в новое жилье. Около 100 семей переезжают из дома по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 5, корпус 1, в новостройку на улице Паперника, дом 12А.

Всего по реновации в этом районе расселят 72 дома, а новые квартиры получат свыше 14 тысяч местных жителей.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что со старта программы реновации в Рязанском районе новые квартиры в современных домах получили 2,9 тысячи человек, 199 из них – с начала этого года.

Ранее сообщалось, что в районе Кузьминки начали строить дом по реновации на 319 квартир. Сейчас рабочие выносят инженерные сети и устраивают шпунтовое ограждение. Здание введут в эксплуатацию в 2024 году.



В Кузьминках начали строить дом по программе реновации