Город выставил на торги помещение под спортцентр в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На городские торги по аренде выставили нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

Он уточнил, что площадь помещения составляет около 600 квадратных метров. С победителем торгов подпишут договор аренды на 25 лет.

"Он сможет открыть в помещении спортивный объект, например тренажерный зал или фитнес-клуб. Торги пройдут 14 февраля", – добавил Пуртов.

Объект находится по адресу улица Берзарина, дом 19, корпус 1. В пешей доступности от дома находятся остановки общественного транспорта.

Отмечается, что планировка объекта подходит для оказания физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих сопутствующих услуг. Помещение включает в себя три спортзала площадью от 53,7 до 107,8 квадратного метра, душевые и раздевалки, бассейн, кабинеты и прочее.

Размер годовой арендной платы будет определен во время аукциона. Заявки на участие в нем принимаются до 12 февраля. Чтобы поучаствовать в торгах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Кирилл Пуртов сообщил, что столица выставила на торги 14 машино-мест в многоуровневом паркинге в районе Северное Медведково. Площадь данных парковочных мест – 17–18 квадратных метров. Машино-места реализуют 7 и 9 февраля посредством публичного предложения.

До этого стало известно, что право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице в столичном районе Фили-Давыдково выставят на торги. Это первый городской участок, право на развитие которого будет представлено на аукционе в рамках нового вида КРТ.

Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ