Право на редевелопмент территории в районе Фили-Давыдково выставят на торги в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице в столичном районе Фили-Давыдково выставят на торги. Это первый городской участок, право на развитие которого будет представлено на аукционе в рамках нового вида КРТ, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комплексное развитие незастроенных территорий применятся к участкам, которые находятся в собственности Москвы или государственная собственность на которых не разграничена.

"Инвестиции в редевелопмент площадки могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около двух миллиардов рублей", – сообщил заммэра.

Благодаря реализации проекта в районе появится не менее 4 тысяч рабочих мест.

Рядом с участком располагаются станции метро и четвертого Московского центрального диаметра Минская. Также там находится природный заказник "Долина реки Сетунь". На участке планируется возвести современный квартал с жильем и общественно-деловыми объектами площадью 150 тысяч квадратных метров.

"Также на участке появится вся необходимая инфраструктура, в том числе офисные центры, магазины, рестораны, кафе и отделения банков", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что торги на право реализации 6 проектов комплексного развития территорий пройдут с февраля по март. На участках неэффективно используемых территорий построят современные городские кварталы. Участки находятся в столичных районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанском, Северное Медведково и Южное Тушино.

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