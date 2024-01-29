Еще шесть проектов планировки участков для редевелопмента утвердили в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В декабре прошлого года столичное правительство утвердило проекты планировки шести реорганизуемых участков, их общая площадь – более 34 гектаров. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участки реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), городские операторы построят на площадках свыше 650 тысяч квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие проектов оцениваются в 216 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города может составить 9 миллиардов рублей.

Ефимов уточнил, что в пяти столичных округах появится не менее 4,3 тысячи рабочих мест. Участки находятся в южном, юго-западном, юго-восточном, северо-восточном и зеленоградском административных округах.

Речь идет о территории бывших промзон Алабушево и Северянин, а также неэффективно используемых территориях на улицах Обручева, Азовской, Москворечье, Новоостаповской. На их месте будут современные городские кварталы, общественно-деловые пространства со всей необходимой инфраструктурой.

В том числе на участке бывшей промзоны Северянин, а также на улицах Азовской и Москворечье будет возведено жилье по программе реновации общей площадью свыше 337,4 тысячи "квадратов", уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме того, построят детские сады, куда смогут пойти 350 воспитанников, а также школы для 750 учащихся.

Гаман добавил, что проект планировки участка бывшей промзоны Алабушево предусматривает строительство современных объектов общественно-делового и производственного назначения. Их общая площадь будет более 195,5 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, на улицах Обручева и Новоостаповской планируется возвести 88,6 тысячи "квадратов" социальных, общественно-деловых объектов. Рабочие построят школу, детский сад, офисные и торговые центры, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром, кафе, магазины, отделения банков.

Ранее сообщалось, что в Москве реализуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон общей площадью почти 493 гектара. По словам Ефимова, проектами предусмотрено строительство более 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в прошлом году власти города решили реализовать 22 проекта КРТ, в рамках которых построят более 1,8 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации. Это позволит обеспечить жильем около 40 тысяч человек.

Более 1,5 млн "квадратов" жилья планируют построить в столице по реновации в 2024 году