Москва выставила на торги 14 машино-мест в Студеном проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица выставила на торги 14 машино-мест в многоуровневом паркинге в районе Северное Медведково. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что площадь данных парковочных мест – 17–18 квадратных метров. Машино-места реализуют 7 и 9 февраля посредством публичного предложения, это предполагает последовательное понижение начальной цены в ходе торгов. По мнению Пуртова, участие в торгах облегчает автовладельцам поиск постоянного парковочного места рядом с домом.

Паркинг расположен по адресу Студеный проезд, дом 7б, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Рядом с ним расположены многоэтажные жилые дома, выезды на Осташковскую улицу и МКАД. Кроме того, рядом со стоянкой имеется вся необходимая инфраструктура, а именно автомойки, пункты сервиса и шиномонтажа, магазины сопутствующих товаров, автозаправочные станции.

Отмечается, что торги проведут онлайн на электронной торговой площадке "Росэлторг". Чтобы в них поучаствовать, нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В декабре прошлого года Москва выставила на торги 38 машино-мест в двух подземных парковках на востоке города, в районе Восточное Измайлово. Торги проходят с 26 января по 1 февраля 2024 года.

Позднее сообщалось, что право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице в столичном районе Фили-Давыдково выставят на торги. Благодаря реализации проекта в районе появится не менее 4 тысяч рабочих мест.

"Торги Москвы": как приобрести машино-место на городских торгах