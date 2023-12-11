В Москве выставили на торги 38 парковочных мест в районе Восточное Измайлово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на торги по продаже машино-места в двух подземных парковках на востоке Москвы, в районе Восточное Измайлово. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на главу департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова.

"Всего доступно 38 лотов площадью от 13 до 30 квадратных метров. Они расположены в двух подземных паркингах на 15-й Парковой улице. Торги пройдут с 26 января по 1 февраля 2024 года", – сообщил Щербаков.

Отмечается, что большая часть машино-мест находится на подземном паркинге по адресу 15-я Парковая улица, дом 42, корпус 5. Здесь будет доступно 28 лотов, которые реализуют 26 и 29 января. Оставшиеся десять мест можно будет приобрести на подземной парковке в доме 27/1 на 15-й Парковой улице. Их продадут на аукционе 1 февраля.

С данных паркингов можно выехать на Щелковское шоссе и Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Неподалеку от парковок имеется необходимая инфраструктура, включая заправки, автомойки, пункты техосмотра и шиномонтажа, а также автомагазины.

Подать заявку на участие в аукционах можно с 17 по 23 января, в зависимости от выбранного машино-места. Для того, чтобы участвовать в торгах, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг", а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги по аренде два земельных участка в поселении Сосенском НАО. Инвесторы смогут построить там общественно-деловые комплексы. Общая площадь участков составляет 1,26 гектара.

До этого в столице в ходе торгов определили инвестора, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны Огородный проезд. Редевелопмент проведет ООО "К-ИНВЕСТ". В проект планируется вложить почти 30 миллиардов рублей, а ежегодный эффект в бюджет может достичь 1,2 миллиарда.

"Торги Москвы": как можно сэкономить при покупке машиноместа в Москве