Инвестор построит производственный объект в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город передал инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде для строительства объекта производственного назначения, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Территорию площадью 0,68 гектара на Заводской улице передали инвестору по итогам аукциона. Победитель торгов сможет в течение семи лет и четырех месяцев построить на нем производственный объект площадью до 14,2 тысячи квадратных метров.

Участок расположен вблизи улицы Радио и Георгиевского проспекта, благодаря чему у него хорошая транспортная доступность.

По условиям договора инвестору дается 34 месяца, чтобы получить разрешение на строительство и 27 месяцев для завершения работы нулевого цикла. В настоящее время ведутся изыскательские работы, по результатам которых застройщик решит, какое именно производство возведет.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что в ближайшие пять лет в Москве возведут три новых объекта коммерческой недвижимости. Он уточнил, что общая площадь объектов будет составлять примерно 56 тысяч "квадратов".

До этого сообщалось, что участок для строительства объекта общественного питания в ТиНАО был выставлен на городские торги по аренде. Он находится в селе Ознобишино поселения Щаповского. С победителем открытого аукциона подпишут договор аренды на 2,5 года.

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