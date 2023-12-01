Москва выделила землю для строительства многофункционального комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город без проведения торгов выделил инвестору землю для строительства многофункционального центра в Ново-Переделкине. Его возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С его слов, центр появится недалеко от станции метрополитена "Боровское шоссе". Площадь объекта составит 12,9 тысячи квадратных метров, в проект вложат почти 1,1 миллиарда рублей, добавил он.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, инвестору выдали земельный участок площадью 0,58 гектара на Боровском шоссе. Внутри многофункционального комплекса разместят офисы, магазины, выставочные площади, кинотеатр и другие коммерческие объекты. Договор аренды заключили на пять лет, за это время застройщик должен закончить строительство, уточнил Гаман.

Ранее стало известно, что в Строгине построят многофункциональный комплекс с клинико-диагностическим центром, технопарком, гостиницей и бизнес-центром. Объект возведут по адресу проезд № 607, владение 21. Площадь комплекса составит около 56 тысяч "квадратов".

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