В Москве выставили на торги участок под предприятие общественного питания в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок для строительства объекта общественного питания в ТиНАО был выставлен на городские торги по аренде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова.

Он рассказал, что площадь земельного участка составляет более тысячи квадратных метров. Он находится в селе Ознобишино поселения Щаповского. С победителем открытого аукциона подпишут договор аренды на 2,5 года.

"Он сможет построить здесь двухэтажное здание общей площадью до 805 квадратных метров и открыть в нем предприятие общепита. К участию в торгах, которые пройдут 21 декабря, приглашаются все желающие", – добавил Щербаков.

Уточняется, что участок расположен на Варшавском шоссе, неподалеку от строительного и садового рынков. Помимо самого здания, здесь также можно будет разместить парковку для сотрудников и посетителей на 11 машино-мест.

По завершении строительства и оформления объекта в собственность арендатор сможет купить участок по исключительному праву. Размер годовой арендной платы будет определен в ходе аукциона.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 декабря. Для этого нужно пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что "Дом.РФ" вновь выставил на торги здание комбината газеты "Правда" в Москве. Начальная цена лота составляет около 525 миллионов рублей. Восьмиэтажный объект включает 25 нежилых помещений площадью 19,5 тысячи квадратных метров.

До этого город без проведения торгов выделил инвестору землю для строительства многофункционального центра в Ново-Переделкине. Его возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

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