Москва выставит на торги коммерческое помещение в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставит на торги коммерческое помещение в жилом 35-этажном доме площадью более 300 "квадратов" в Раменках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"В ближайшее время на торги по продаже планируется выставить крупное коммерческое помещение площадью 308,5 квадратного метра. Оно расположено на цокольном этаже здания по адресу улица Мосфильмовская, дом 55", – уточнил он.

Гаман отметил, что возле многоэтажки есть парковка, а в 10 минутах ходьбы – станция столичного метрополитена "Раменки".

По его словам, в помещении можно будет открыть торговую точку, кафе или предприятие сферы услуг. Там предусмотрены два входа: один расположен с улицы, а другой – со двора, добавил он.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года. Общее количество сделок увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – всего 2,4 тысячи договоров.

До этого в столице выставили на торги свыше 120 парковочных мест, которые находятся в юго-западной части города.



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