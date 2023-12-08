Два общественно-деловых комплекса могут построить в Сосенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва выставила на торги по аренде два земельных участка в поселении Сосенском НАО. Инвесторы смогут построить там общественно-деловые комплексы, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь участков составляет 1,26 гектара. Они предназначены для возведения двух общественно-деловых комплексов, в которых возможно разметить рынки, магазины, заведения общепита, паркинг и другие объекты. Площадь каждого комплекса составит 43,2 тысячи квадратных метров, а суммарная площадь коммерческих помещений – свыше 86,4 тысячи "квадратов", рассказал Гаман.

Выделенные земельные участки находятся рядом с Калужским шоссе, менее чем в километре от станции метро "Ольховая". Новые комплексы будут в составе административно-делового центра "Коммунарка" в квартале № 150 поселения Сосенского.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что прием заявок по обоим слотам продлится до 26 февраля следующего года, сами аукционы состоятся 29 февраля. Победители заключат договоры аренды на 10 лет и восемь месяцев. За это время они должны будут построить комплексы, а после сдачи их в эксплуатацию и оформления в собственность могут воспользоваться правом на покупку арендованных земельных участков.

Ранее сообщалось, что на городские торги по аренде выставлено здание в столичном Перове под размещение спортобъекта. Площадь дома вместе с подвалом составляет 7,4 тысячи "квадратов".

Торги пройдут 13 декабря, поучаствовать в них могут все желающие.

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