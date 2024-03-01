"Мой район. Новости": исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в столице

В столице продолжается обновление Морозовской больницы – крупнейшего из детских стационаров. На данный момент реставрируют исторический Амбулаторный корпус. Здание построено в 1901 году – это объект культурного наследия регионального значения. Там находятся лаборатория и административные помещения.

Больница носит имя мецената и предпринимателя Алексея Морозова, который пожертвовал городу крупную сумму на ее строительство. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".