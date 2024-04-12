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12 апреля, 10:15

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"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

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Детскую городскую поликлинику на Амурской улице ожидают перемены. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Медучреждение полностью перестроят.

В настоящее время работы выполнены на 56%. Здание переделывают по новым московским стандартам – в кабинетах полностью обновят оборудование. Реконструкцию объекта планируют завершить в 2024 году.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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