12 апреля, 10:15Программы
"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году
Детскую городскую поликлинику на Амурской улице ожидают перемены. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Медучреждение полностью перестроят.
В настоящее время работы выполнены на 56%. Здание переделывают по новым московским стандартам – в кабинетах полностью обновят оборудование. Реконструкцию объекта планируют завершить в 2024 году.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".