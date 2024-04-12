Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту

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Столичные власти введут единый стандарт работы курьерских служб в Москве. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

В ближайшее время стандартизируют транспорт и внешний вид доставщиков. Вся информация о курьере будет отражаться в его цифровом профиле.

"Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами", – отметил Ликсутов.

По словам главы Дептранса, благодаря новому стандарту у курьеров улучшатся условия труда и отдыха. Власти города прорабатывают нововведения совместно с представителями бизнеса. Стандарт согласовали с крупнейшими службами доставки.

Ликсутов подчеркнул, что в Москве более 100 тысяч курьеров на велосипедах и самокатах ежедневно выполняют до 500 тысяч заказов. Это положительно влияет на транспортную инфраструктуру города, так как благодаря доставке снижается число поездок на личных автомобилях.

Отмечается, что каждый курьер будет регистрироваться в системе АИС "Таксомотор". Там он пройдет проверку личности и подлинности документов. Все доставщики пройдут обучающий курс на знание правил безопасного вождения на платформе корпоративного университета транспортного комплекса Москвы.

В столичной мэрии уточнили, что особое внимание уделят требованиям к транспортному средству и внешнему виду сотрудников. У них будет единая форма и курьерская сумка со светоотражающими элементами.

Электросамокаты и электровелосипеды оснастят встроенным ограничителем скорости, световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и укрупненным номерным знаком спереди и сзади. Это сделает поездки более безопасными.

В мэрии рассказали, что в городе введут велоинфраструктуру для курьеров. Также совместно с компаниями доставки разрабатывают комфортные и безопасные маршруты для сокращения длительности поездок.

Единый стандарт внедрят в три этапа: первый – с 15 мая, второй – с 1 октября, третий – с 1 мая 2025 года.

Ранее руководитель проектов новой мобильности столичного Дептранса Полина Стасюк заявила, что велосипеды столичных курьеров оснастят номерными знаками. Это позволит отслеживать нарушителей по камерам видеонаблюдения.