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08 апреля, 09:45

Транспорт

Зрители Москвы 24 смогут проголосовать за поезд будущего в столичном метро

Зрители Москвы 24 смогут проголосовать за поезд будущего в столичном метро

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Новое поколение поездов метро выйдет на линию уже в 2026 году. А столичный метрополитен совместно с телеканалом Москва 24 запускает опрос: "Каким вы видите поезд будущего?".

Для того чтобы принять участие, нужно перейти по QR-коду, показанному в эфире, или воспользоваться ссылкой в телеграм-канале "Москва 24", в сообществе "Москва 24" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Там есть варианты ответов. Также можно указать, чего именно не хватает в современных вагонах метро. Итоги опроса подведут 19 апреля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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