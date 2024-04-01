Новая дорога от Новофилевского проезда до ТТК готова на 60%

Новая дорога на западе столицы – от Новофилевского проезда до Третьего транспортного кольца – готова на 60%. Четырехполосная магистраль протянется от Шелепихинского моста до ТТК у набережной Тараса Шевченко. Ее планируют запустить в 2024 году.

На данный момент строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. Им предстоит также построить путепровод длиной более 200 метров.

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