01 апреля, 09:45Город
Новая дорога от Новофилевского проезда до ТТК готова на 60%
Новая дорога на западе столицы – от Новофилевского проезда до Третьего транспортного кольца – готова на 60%. Четырехполосная магистраль протянется от Шелепихинского моста до ТТК у набережной Тараса Шевченко. Ее планируют запустить в 2024 году.
На данный момент строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. Им предстоит также построить путепровод длиной более 200 метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.