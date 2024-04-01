Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 09:45

Город

Новая дорога от Новофилевского проезда до ТТК готова на 60%

Новая дорога от Новофилевского проезда до ТТК готова на 60%

Московский Дептранс предупредил пассажиров МЦД-1 о временных изменениях в апреле

Москвичам представили культурную афишу на 1 апреля

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 1 апреля

Сезон летних веранд начался в Москве

Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Москвичам представили культурную программу на 1 апреля

Москвичам рассказали о новом комплексе Филатовской больницы

Свыше 180 человек одновременно смогут посещать новый ФОК в Раменках

"Это Москва. Туризм": шедевры деревянного зодчества в столице

Новая дорога на западе столицы – от Новофилевского проезда до Третьего транспортного кольца – готова на 60%. Четырехполосная магистраль протянется от Шелепихинского моста до ТТК у набережной Тараса Шевченко. Ее планируют запустить в 2024 году.

На данный момент строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. Им предстоит также построить путепровод длиной более 200 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительстводорогивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика