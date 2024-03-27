Шесть турбокольцевых перекрестков обустроят в столице до конца 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Еще 6 новых турбокольцевых перекрестков обустроят в Москве до конца 2025 года по проектам ЦОДД, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что их планируют разместить на площади Ромена Роллана, на пересечениях улиц Саянской и Сталеваров, Ходынской улицы и Пресненского Вала, Трикотажного проезда и съезда на МКАД, Фестивальной и Онежской, а также Городецкой и Салтыковской улиц.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, при въезде на такое кольцо водители будут ориентироваться на знаки и заранее займут нужный ряд во избежание лишних торможений и перестроений.

В ведомстве уверены, что благодаря этому аварийность снижается на 15%, а время проезда – на 10–20%. Сейчас на территории города работает уже 10 турбокольцевых перекрестков.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что на западе Москвы уже строят и обновляют свыше 3,5 километра дорог. Новый маршрут возводится от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом. Путь должен достигнуть улицы 1812 года в районе набережной Тараса Шевченко, рассказывал мэр. В результате улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк.