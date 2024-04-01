Транспортную связку построят на МСД вдоль Каспийской улицы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового участка дороги, который свяжет МСД и трассу М-4 "Дон". Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Участок протяженностью больше 6,8 километра пройдет вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД", – рассказал градоначальник.

По словам Собянина, запуск нового участка дороги позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по юго-восточному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу. Кроме того, улучшится транспортная доступность пяти районов ЮАО.

Мэр рассказал, что на участке будут расположены пять эстакад, а также тоннель на пересечении с Бакинской улицей. Впоследствии территория рядом также будет благоустроена – на ней будет разбит газон, высажены деревья и кустарники.

Собянин сообщил, что три эстакады уже строятся в районе примыкания к МСД, перекладываются инженерные сети. По его словам, все работы планируется завершить в 2026 году.

Ранее Собянин рассказал, что специалисты построят на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров три путепровода, которые соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города.