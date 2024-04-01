Сезон летних веранд начался в Москве

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В Москве начался сезон летних веранд – в городе расположены более 3 700 кафе с террасами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В нашем городе популярны летние веранды. В теплое время года 12 улиц в центре столицы превращаются в по-настоящему гастрономические, например Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Никольская, Покровка. Они становятся самостоятельными точками притяжения для жителей и туристов", – заявил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Объединении административно-технических инспекций города Москвы сообщили, что, обустраивая летнюю веранду, собственники не могут прокладывать подземные инженерные коммуникации и проводить строительно-монтажные работы капитального характера. Кроме того, высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летней веранды, не может быть менее 0,6 метра и превышать 0,9 метра.

Начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров заявил, что все кафе в столице подлежат строгому учету и вносятся в "Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы". В данном документе содержится информация о расположении и площади всех городских сезонных веранд, что позволяет оценить правомерность их установки.

Бобров подчеркнул, что кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, и соблюдением ряда других требований, а специалисты контрольного ведомства будут на протяжении всего сезона вести мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции.

Ранее зампред ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести в Москве рейтинговую систему оценки общепита. По его словам, это решение может снизить риски отравления граждан.

Парламентарий считает, что эксперимент следует запустить не только в столице, но и во Владимирской и Курской областях.