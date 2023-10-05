В Госдуме предложили ввести рейтинговую систему оценки общепита

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Зампредседателя Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести в столице рейтинговую систему оценки общепита. Запрос с соответствующим предложением он направил в Минэкономразвития РФ, передает Агентство "Москва".

По его словам, необходимо снизить риски отравления.

"У шаурмы должен быть шанс получить свою мишленовскую звезду. Сейчас заведения оценивают пользователи. Их мнение важно, но оно не заменит профессиональной экспертизы", – заявил Даванков.

Он напомнил, что в последнее время в СМИ все чаще появляются новости об отравлениях в общепите. Чаще всего такие сообщения поступают из Санкт-Петербурга, Владимирской и Курской области. Даванков считает, что с помощью рейтинговой системы можно будет избежать подобных случаев в будущем без лишней нагрузки на предпринимателей.

В сентябре Минэкономразвития предложило внедрить систему "звезд" для оценки предприятий по итогам профилактических визитов контролирующих органов. Тогда же Даванков предложил ввести знак качества для московской шаурмы.

Сейчас он считает, что оба решения можно объединить. Полученный результат будет выгоден не только потребителям, но и проверяющим органам, а также ответственным производителям.

Депутат предложил использовать двухуровневую систему оценки: для точек общественного питания – зеленую и желтую эмблемы, чтобы обозначать качество готовой еды. Зеленую смогут получить предприниматели, которые используют продукты высокого качества, а желтую – те, которые успешно проходят регулярные проверки.

"Мы предлагаем фиксировать высокий уровень качества не только специальной наклейкой на пункт общепита, но и путем передачи информации агрегаторам точек питания и на картах", – добавил парламентарий.

Он также предлагает помимо Москвы запустить эксперимент во Владимирской и Курской областях.

Ранее еще одно столичное заведение по продаже шаурмы и курицы-гриль закрыли на 90 суток по решению Дорогомиловского суда. В нем отравился посетитель, после чего Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование и выявил грубые нарушения. В здании летали мухи, не было дезинфицирующих средств, также там не проводили влажную уборку.

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