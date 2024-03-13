Расписание поездов изменится на МЦД-1 в марте и апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электропоездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 на выходных в марте и апреле. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

По данным перевозчика, это произойдет из-за строительства железнодорожного путепровода между станциями Тестовская и Беговая над путями МЦД-4. Движения по первому пути временно не будет по выходным с 16 марта по 22 апреля на участке от станции Москва – Бутырская до Филей.



"Сооружение возводится <...> для обеспечения круглосуточной работы по уборке и подаче вагонов на Московский мелькомбинат № 3", – объяснили в МЖД.

Из-за этого у некоторых поездов могут измениться маршруты, время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд электричек будут выведены из графика.

Также 16–17, 23–24, 30–31 марта, 6–7, 13–14, 20–21 апреля аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться только с Савеловского вокзала, сообщается на сайте "Аэроэкспресса".

Железнодорожные экспрессы будут делать остановку также на станции Окружная, однако конечным пунктом при следовании из Шереметьево будет тот же вокзал.

Добраться до аэропорта можно будет также при помощи автобусного экспресса от станции метро "Ховрино", добавили там. Пассажиры смогут добраться до воздушной гавани за 20 минут. Сами автобусы отправляются с остановки каждые 10 минут с 05:10 до 23:40 часов в сторону Шереметьево и с 05:55 до 00:25 из аэропорта.

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что несколько маршрутов наземного транспорта изменились с 9 марта. Например, в ТиНАО появился маршрут № 193, также у автобусов № 25, 28, 32, 400 начала работать остановка "Овражная улица". Помимо этого, у автобусов № 14, 792, 885 и С613 появилась остановка "Парк у Святого озера", а маршруты № 870, 878 и 881 начали ходить от остановки "Московский". По словам Ликсутова, поездки почти в 20 районах стали удобнее.

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