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"Мой район. Новости": в Москве построили новый корпус Третьяковской галереи

"Мой район. Новости": в Москве построили новый корпус Третьяковской галереи

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В Москве завершили строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Фасаде здания напоминает картинную галерею. В импровизированных рамках разместили репродукции картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на стенах разместили 34 произведения искусства.

Новое здание соединено со старым корпусом 57-метровым остекленным переходом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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