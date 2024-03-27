"Мой район. Новости": в Москве построили новый корпус Третьяковской галереи

В Москве завершили строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Фасаде здания напоминает картинную галерею. В импровизированных рамках разместили репродукции картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на стенах разместили 34 произведения искусства.

Новое здание соединено со старым корпусом 57-метровым остекленным переходом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

