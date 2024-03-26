МЧС показало концертный зал в "Крокус Сити Холле" после разбора завалов

Специалисты МЧС России полностью завершили ликвидацию последствий пожара, а также аварийно-спасательные и поисковые работы в "Крокус Сити Холле".

В ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий теракта спасатели применяли инженерную технику, благодаря чему удалось вывезти более 900 кубометров обрушившихся конструкций и мусора. В ликвидации участвовали более 1 000 специалистов и свыше 300 единиц техники. На сегодняшний момент поисковые работы завершены, заключили в МЧС России.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание.

Общая площадь возгорания составила 12 900 квадратных метров. В результате стрельбы и пожара погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уточнил, что на месте происшествия погибли 137 человек, а еще двое скончались позже в больницах. При этом причиной смерти 40 человек стали огнестрельные ранения, а 45 – пожар.

Глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщил, что пожарная сигнализация в "Крокус Сити Холле" сработала в штатном режиме, но она не смогла справиться с огнем из-за площади распространения огня.

Спецслужбы и силовики задержали 11 человек.

Четырех непосредственных участников теракта уже заключили под стражу до 22 мая, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по версии следствия, были соучастниками и предоставили машину злоумышленникам. Их также отправили в СИЗО до 22 мая. Спустя время, 26 марта, под стражу заключили восьмого фигуранта.

