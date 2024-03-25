В МЧС заявили, что пожарная сигнализация в "Крокус Сити Холле" сработала в штатном режиме

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Пожарная сигнализация в "Крокус Сити Холле" сработала в штатном режиме. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что также в комплексе сработала система пожаротушения, но она не смогла справиться с огнем из-за площади распространения огня.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов, в свою очередь, уточнил, что масштаб теракта несопоставим с законами о безопасности на таких объектах.

"С учетом значительного повышения уровня террористических угроз органам исполнительной власти субъектов необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Мы сейчас это в ближайшее время сделаем", – сказал он.

Теракт в подмосковном "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.