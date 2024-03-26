МЧС показало новые кадры разбора конструкций в "Крокус Сити Холле" после теракта

Специалисты МЧС России продолжают разбирать обрушившиеся конструкции в "Крокус Сити Холле", где 22 марта произошел теракт.

Накануне сообщалось, что сотрудники ведомства разобрали более 645 кубических метров завалов. Глава МЧС Александр Куренков поблагодарил федеральные и региональные власти за то, что они оказали помощь и ведут работу по обеспечению пострадавших всем необходимым.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки, которых уже отправили в СИЗО.

Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а спустя время заключил под стражу восьмого фигуранта дела.