Более 6,2 млн раз оплатили "Тройкой" проезд на Павелецком и Ярославском направлениях МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 6,2 миллиона раз пассажиры воспользовались "Кошельком" карты "Тройка" для оплаты проезда на Павелецком и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД) с момента запуска услуги. Об этом заявили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В сообщении сказано, что данная услуга была запущена примерно год назад и доля пассажиров, пользующихся "Кошельком" с этого момента, выросла втрое. Однако, несмотря на введение нового сервиса, стоимость поездки не изменилась, уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в ЦППК, в основном "Кошельком" пользовались пассажиры на Ярославском направлении – более 4,5 миллиона раз. При этом активнее всего "Тройку" применяли граждане из ближнего и дальнего пригорода, на долю которых пришлось 70% всех билетов, оформленных с помощью сервиса.

"На ряде маршрутов оплата "Тройкой" особенно востребована: на участке Ростокино – Мытищи почти 40% пассажиров предпочитают платить прямо на турникете без обращения в кассу или билетный автомат", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ЦППК заявили, что за разблокировкой за год обратились менее 1% пассажиров, что позволяет сделать вывод о более ответственном отношении к правилам проезда по "Кошельку".

Ранее стало известно, что к предстоящему летнему сезону Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит более 3,2 тысячи вагонов. Подготовку планируют завершить к 31 мая. Сезонный осмотр пройдут 259 электропоездов, 26 рельсовых автобусов, а также 34 арендованных состава.

