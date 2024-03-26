Расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД изменится в апреле

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В связи с ремонтно-путевыми работами Московская железная дорога (МЖД) в апреле изменит расписание некоторых поездов Рижского направления. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

"С 1 по 19 апреля на участке Чисмена – Волоколамск Рижского направления проведем капитальный ремонт пути", – говорится в сообщении.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 13 километров. Работы организуют по технологии "закрытого перегона".

В рамках мероприятий специалисты демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку, очистят щебеночный балласт, выправят пути и проведут другие работы.

Ранее стало известно, что на пересечении Светлого проезда с МЖД в районе Покровское-Стрешнево в Москве внедрили систему "Умный поезд". Она умеет заранее распознавать препятствия на путях и подавать сигнал диспетчеру. Помимо интеграции системы, на МЖД планируют реализовать комплекс и других мер.

