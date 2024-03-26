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26 марта, 17:15

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Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

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Приоритетные задачи развития системы социальной защиты утвердили в столице на 2024 год. Сергей Собянин перечислил основные направления предстоящей работы на своей странице в Telegram. Среди задач – улучшение качества жизни людей с ментальными особенностями, адресный подход соцподдержки, содействие в трудоустройстве граждан с учетом рыночных вызовов.

Как отметил мэр столицы, доплаты к пенсиям, пособия и другие соцуслуги получают около 4,5 миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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