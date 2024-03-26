Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Приоритетные задачи развития системы социальной защиты утвердили в столице на 2024 год. Сергей Собянин перечислил основные направления предстоящей работы на своей странице в Telegram. Среди задач – улучшение качества жизни людей с ментальными особенностями, адресный подход соцподдержки, содействие в трудоустройстве граждан с учетом рыночных вызовов.

Как отметил мэр столицы, доплаты к пенсиям, пособия и другие соцуслуги получают около 4,5 миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.