Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле", заявил Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.

"Следователи <...> выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", – уточнил президент РФ.



Путин рассчитывает, что Генпрокуратура сделает все необходимое, чтобы виновные в атаке на "Крокус" понесли справедливое наказание.

Ранее российский лидер подчеркивал, что теракт совершен руками радикальных исламистов, однако РФ интересует не исполнитель, а заказчик атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл". Путин предположил, что организаторы теракта могут быть связаны с теми, кто руками Киева с 2014 года воюет с Москвой.

Теракт произошел вечером 22 марта. Четверо неизвестных открыли огонь по посетителям, а затем подожгли "Крокус". Позже правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки.

Обвиняемых уже отправили в СИЗО, позднее суд арестовал троих подозреваемых, а также заключил под стражу восьмого фигуранта.

Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 – пострадали. В настоящее время в больницах после теракта остается 91 человек.