"Мой район. Новости": парковку реконструируют у городского вокзала Лианозово МЦД-1

В Москве реконструируют перехватывающую парковку у городского вокзала Лианозово МЦД-1. По данным на март 2024 года, рядом со станцией идет благоустройство.

Всего в ближайшие годы в столичном регионе появится более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках, причем будет сформировано единое пространство Москвы и Подмосковья. Это станет возможным благодаря транспортной программе, рассчитанной до 2030 года.

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