12 марта, 18:35Город
"Мой район. Новости": парковку реконструируют у городского вокзала Лианозово МЦД-1
В Москве реконструируют перехватывающую парковку у городского вокзала Лианозово МЦД-1. По данным на март 2024 года, рядом со станцией идет благоустройство.
Всего в ближайшие годы в столичном регионе появится более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках, причем будет сформировано единое пространство Москвы и Подмосковья. Это станет возможным благодаря транспортной программе, рассчитанной до 2030 года.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".