Мэр Москвы рассказал о городских торгах для столичных предпринимателей

Более 2,5 тысячи бизнес-объектов реализовала Москва на городских торгах в 2023 году. О развитии предпринимательства в городе в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, актуальная информация об аукционах публикуется на столичном инвестпортале, там можно посмотреть фото или совершить 3D-тур по объектам и записаться на осмотр. В разделе "Имущество от города" находится больше трех тысяч лотов. Большая часть из них – коммерческие помещения и здания. Кроме того, популярностью у предпринимателей пользуются нестационарные торговые объекты, например киоски и постаматы.

Участие в торгах позволяет открыть их с минимальными вложениями. Также можно арендовать землю для строительства зданий под открытие магазинов, домов быта, кафе и ресторанов, получить права на размещение некапитальных объектов: спортивных центров, плоскостных парковок и автосервисов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.